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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 12Folge 8vom 02.05.2026
Bildschön

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 8: Bildschön

39 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Der Choreograf Nick Florez gibt Tipps für Auftritte. Die Cheerleaderinnen erleben einen unvergesslichen Tag, als sie ihre DCC-Uniform für ein Fotoshooting tragen dürfen.

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