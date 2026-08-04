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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 12Folge 2vom 04.08.2026
Halbfinale

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 2: Halbfinale

40 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Die 119 übrigen Bewerberinnen haben eine Stunde Zeit, um eine Pom-Pom-Routine und die berühmte Kickline zu lernen. Die Choreografie in so kurzer Zeit zu erlernen, ist so stressig, dass die Mädels einige Fehler machen.

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