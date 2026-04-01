Der Kleine mit dem schnellen DegenJetzt kostenlos streamen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 1: Der Kleine mit dem schnellen Degen
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Der junge D'Artagnan und sein Rivale François liefern sich einen Kampf mit Holzschwertern im Wald. Dabei werden sie von einem Fremden beobachtet, der sich als einer der Musketiere herausstellt. Der Mann ist von D'Artagnans Fechtkünsten beeindruckt und spricht ihm ein Kompliment aus. Als D'Artagnan feststellt, dass sein Vater den Soldaten kennt, entbrennt in ihm der Wunsch, selbst nach Paris zu gehen und Teil der Musketiere zu werden.
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB Internacional, S.A. - 1981.