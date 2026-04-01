D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 13: Der neue Freund
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Juliette konnte Rochefort erneut entkommen. Doch Kardinal Richelieu gibt nicht auf und lässt die junge Frau erneut suchen. D'Artagnan schließt derweil Freundschaft mit einer Maus namens Pom, die ihm dabei hilft, die Pläne des Kardinals zu vereiteln und Juliette zu retten.
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB Internacional, S.A. - 1981.