D'Artagnan und die drei Musketiere
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Mit Joyn PLUS+ ohne Werbung schauen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Der junge D'Artagnan träumt davon, eines Tages Teil der berühmten Musketiere zu werden. Er macht sich auf den Weg nach Paris, um sich der elitären Truppe anzuschließen und freundet sich mit Athos, Porthos und Aramis an. Gemeinsam kämpfen die Männer gegen Kardinal Richelieu und seine Gardisten.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB Internacional, S.A. - 1981.