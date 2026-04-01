D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 16: Die Tränen der Königin
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan und Pip sind auf dem Weg zurück nach Paris. Sie treffen auf eine wunderschöne Dame, die Interesse an dem Dolch bekundet, den D'Artagnan von Duke von Buckingham geschenkt bekommen hat. Bei der Unbekannten handelt es sich um Mylady de Winter, die D'Artagnan und Pip ablenkt und sich den Dolch unter den Nagel reißt ...
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB Internacional, S.A. - 1981.