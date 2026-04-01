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D'Artagnan und die drei Musketiere

Die Gefangene des Kardinals

Staffel 1Folge 9vom 01.04.2026
Die Gefangene des Kardinals

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 9: Die Gefangene des Kardinals

24 Min.Folge vom 01.04.2026

Juliette kehrt nicht nach Hause zurück, weshalb sich ihr Onkel und D'Artagnan Sorgen machen. Sie erfahren, dass das Mädchen von Graf Rochefort festgehalten wird und erst in einigen Tagen freigelassen werden soll. D'Artagnan macht sich sofort auf die Suche nach seiner Angebeteten und will sie befreien.

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