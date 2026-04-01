Gefährlicher HinterhaltJetzt kostenlos streamen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 12: Gefährlicher Hinterhalt
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Kardinal Richelieu positioniert Wachen an den Geheimgängen, die zum Gemach der Königin führen, um Juliette abfangen zu können. D'Artagnan berichtet Monsieur de Tréville währenddessen, dass er von Mylady de Winter hypnotisiert wurde, weshalb der Anführer der Musketiere den Jungen zu seinem eigenen Schutz erst einmal in die Bastille sperrt.
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB Internacional, S.A. - 1981.