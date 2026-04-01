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D'Artagnan und die drei Musketiere

Die abenteuerliche Flucht

DeAPlanetaStaffel 1Folge 10vom 01.04.2026
Die abenteuerliche Flucht

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 10: Die abenteuerliche Flucht

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Juliette wird noch immer von Graf Rochefort und seinen Männern festgehalten. Diese wollen von dem Mädchen erfahren, welchen Geheimauftrag sie von der Königin erhalten hat. Währenddessen wird auch Juliettes Onkel entführt, und D'Artagnan, Athos, Porthos und Aramis überlegen sich einen Plan, wie sie beide wieder befreien können.

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