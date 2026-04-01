D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 4: Die unbesiegbaren Drei
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan wacht im Haus von Juliettes Onkel auf, der ihm anbietet, bei ihm zu wohnen. Da der Junge kein Geld mehr hat, nimmt er das Angebot dankend an. Als die beiden Männer von draußen einen Streit hören, gehen sie hinaus, um nachzusehen, was passiert: Der legendäre Musketier Athos liefert sich ein Duell mit der Garde des Kardinals ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB Internacional, S.A. - 1981.