D'Artagnans Traum geht in ErfüllungJetzt kostenlos streamen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 26: D'Artagnans Traum geht in Erfüllung
24 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan und die anderen kehren endlich wieder nach Frankreich zurück. Juliette wartet am Hafen auf die Ankunft ihres Geliebten. Kardinal Richelieu und seine Handlanger planen derweil, D'Artagnan endgültig aus dem Weg zu räumen.
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB Internacional, S.A. - 1981.