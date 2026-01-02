Das Geheimnis von Mount HayesJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 1: Das Geheimnis von Mount Hayes
44 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Ein Augenzeuge filmt erschreckende Szenen über außerirdische Aktivitäten in Fairbanks, während ein UFO-Jäger über Alaskas höchsten Berg fliegt - auf der Suche nach einer geheimen Alien-Basis.
