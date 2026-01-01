Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Alaska Dreieck

Der Untergang der Princess Sophia

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 23.01.2026
Der Untergang der Princess Sophia

Der Untergang der Princess SophiaJetzt kostenlos streamen

Das Alaska Dreieck

Folge 8: Der Untergang der Princess Sophia

44 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Im Jahr 1918 sank die SS Princess Sophia auf mysteriöse Weise in der Nähe von Juneau, Alaska. Experten suchen nach Antworten auf die Ursache des Unglücks, während ein Geisterjäger versucht, mit den Opfern Kontakt aufzunehmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Alaska Dreieck
Kabel Eins Doku
Das Alaska Dreieck

Das Alaska Dreieck

Alle 1 Staffeln und Folgen