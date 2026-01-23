Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Alaska Dreieck

Spukhotels und Kushtaka

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 23.01.2026
Spukhotels und Kushtaka

Spukhotels und KushtakaJetzt kostenlos streamen

Das Alaska Dreieck

Folge 7: Spukhotels und Kushtaka

44 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

In Juneau, Alaska, steht ein von den Einwohnern gefürchtetes historisches Hotel, das von einem bösen Geist heimgesucht werden soll. Und: Treibt ein Gestaltwandler im Alaska-Dreieck sein Unwesen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Alaska Dreieck
Kabel Eins Doku
Das Alaska Dreieck

Das Alaska Dreieck

Alle 2 Staffeln und Folgen