Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 09.01.2026
Folge 3: Flug ins Nichts

44 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Zwei Stunden nachdem ein Flugzeug vom Typ Douglas C-54D im Januar 1950 vom Elmendorf-Luftwaffenstützpunkt startet, verschwindet es spurlos. Experten untersuchen, ob außergewöhnliche Gegebenheiten im "Alaska-Dreieck" zum Verschwinden des Flugzeugs mit 44 Militärangehörigen an Bord geführt haben könnten.

Kabel Eins Doku
