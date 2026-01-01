Bigfoot, Vortex und WurmlochJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 2: Bigfoot, Vortex und Wurmloch
45 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Ein Kryptozoologe sucht in der abgelegenen Wildnis Alaskas nach wissenschaftlichen Beweisen für Bigfoot. Außerdem untersuchen Experten einen mysteriösen Energiewirbel, der hinter unerklärlichen Vermisstenfällen und paranormalen Aktivitäten in Alaska stecken könnte.
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH