Flug 1628 und DonnervogelJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 10: Flug 1628 und Donnervogel
42 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Ein mysteriöses Phänomen ereignet sich am Himmel über Alaska, als ein unidentifiziertes Flugobjekt eine Boeing 747 verfolgt. Und: Einheimische vermuten, dass ein monströser Vogel hinter zahlreichen Vermisstenfällen im Alaska-Dreieck steckt.
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Das Alaska Dreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH