Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 16.01.2026
44 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Ein Kryptozoologe untersucht Berichte über ein Seeungeheuer, das unter den eisigen Gewässern Alaskas lauern soll. Er überprüft verblüffende Augenzeugenberichte und analysiert bisher unveröffentlichtes Videomaterial der furchterregenden Kreatur.

Kabel Eins Doku
