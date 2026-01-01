Unterwasser-Ufos und GeisterschiffeJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 9: Unterwasser-Ufos und Geisterschiffe
44 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Experten gehen Hinweisen auf Spuren Außerirdischer in den unerforschten Tiefen des Ozeans nach. Außerdem gibt es Berichte über Geisterschiffe, die die Gewässer rund um Alaska heimsuchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Alaska Dreieck
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH