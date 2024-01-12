Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 12.01.2024
Folge 2: Im Bruchteil einer Sekunde

34 Min.Folge vom 12.01.2024Ab 12

Als in Küstritz ein Baby entführt wird, setzen Kommissarin Hanna und die Polizisten Tia und Tarek alle Hebel in Bewegung, den sechs Monate alten Leon zu finden. Seine Mutter Anke Karlssen verdächtigt den Kindsvater. Doch der ist genauso besorgt wie seine Exfrau und ein Wettkampf gegen die Zeit beginnt. Auch für Hanna persönlich tickt die Uhr, denn Vater Harry kommt dem Geheimnis immer näher, weshalb sie und Benni zurück nach Küstritz gekommen sind.

