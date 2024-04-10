Das Küstenrevier
Folge 63: Der stramme Max
35 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 12
Als Gitta ihr Stammbistro betritt, stolpert sie mitten in einen Tatort. Die Auszubildene des Bistros "Strammer Max" steht verzweifelt vor ihrem Juniorchef und beteuert ihre Unschuld. Das Kommissariat nimmt die Ermittlungen auf und stößt dabei auf Ungereimtheiten im Familienbetrieb. Unterdessen versucht Bürgermeisterin Natalie während einer Pressekonferenz, ihren schlechten Ruf in Küstritz in ein positiveres Image zu wandeln und dafür ist ihr wie gewohnt jede Lüge recht.
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen