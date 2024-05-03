Das Küstenrevier
Folge 79: Dick und tot
35 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Bürgermeisterin Natalie wiegt sich trotz Misstrauensvotum in Sicherheit, im Amt zu bleiben. Sie glaubt, mit einem erpresserischen Trick gegen die Frisk-Brüder gewonnen zu haben. Tatsächlich überlegt Felix, ob er weiterhin gegen Natalie stimmen will, denn das würde ihm seine Lebensgrundlage entziehen. Im Küstritzer Kino wird eine Leiche gefunden. Der Tatverdächtige hat ein zwar ein schwerwiegendes Motiv, beharrt aber auf seine Unschuld.
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen