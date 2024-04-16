Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 67vom 16.04.2024
35 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12

Der verhasste Vermieter eines Wohnkomplexes wird tot aufgefunden und Petra Thomsen ermittelt. Alle Hausbewohner hätten ein Motiv, ihn zu töten. Bürgermeisterin Natalie versucht durch einen unseriösen Trick, ihren Plan durchzudrücken, das Seniorenheim zu privatisieren. Dabei rechnet sie allerdings nicht damit, selbst reingelegt zu werden und in eine Falle zu tappen.

