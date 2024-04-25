Das Küstenrevier
Folge 74: Die Schuldenfalle
35 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12
Schuldeneintreiber Björn Nowak wird nach einem misslungenen Suizid ins künstliche Koma versetzt. Als K.O.-Tropfen in seinem Körper nachgewiesen werden, zweifelt Lena am Selbstmordversuch. Jasmin wird von ihren Schuldgefühlen regelrecht aufgefressen. Benni spürt den Leidensdruck und unternimmt alles, damit sie sich zumindest ihm gegenüber öffnet. Auch Nele traut sich nicht, Harry ihr Fernweh einzugestehen. Dabei ahnt er bereits, dass er seine Liebe in Küstritz nicht halten kann.
Das Küstenrevier
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
