SAT.1Staffel 1Folge 69vom 18.04.2024
Folge 69: Knöllchen-Paul

34 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 12

In einem Müllcontainer wurde eine Leiche gefunden - allen Küstritzern bekannt als Knöllchen-Paul, der die gesamte Nachbarschaft mit seinem Ordnungszwang terrorisiert und alle Widrigkeiten im Revier angezeigt hat. Natalie investiert ihre Energie, das Vertrauensvotum des Gemeinderats zu überstehen. Wieder einmal ist ihre Tochter die Leidtragende, die den Rat ihrer Mutter braucht. Jasmin ist in einem emotionalen Konflikt mit ihrem Vater und begeht einen folgenschweren Fehler.

