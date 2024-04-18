Das Küstenrevier
Folge 69: Knöllchen-Paul
34 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 12
In einem Müllcontainer wurde eine Leiche gefunden - allen Küstritzern bekannt als Knöllchen-Paul, der die gesamte Nachbarschaft mit seinem Ordnungszwang terrorisiert und alle Widrigkeiten im Revier angezeigt hat. Natalie investiert ihre Energie, das Vertrauensvotum des Gemeinderats zu überstehen. Wieder einmal ist ihre Tochter die Leidtragende, die den Rat ihrer Mutter braucht. Jasmin ist in einem emotionalen Konflikt mit ihrem Vater und begeht einen folgenschweren Fehler.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen