SAT.1Staffel 1Folge 64vom 11.04.2024
35 Min.Folge vom 11.04.2024Ab 12

Das frischverliebte Paar Yassin und Brodersen besucht einen Tanzkurs. Doch statt sich im Walzer zu beweisen, werden die beiden Zeugen eines Schwächeanfalls des Tanzlehrers. Yassin hat den Verdacht, dass mehr hinter dem Zusammenbruch stecken könnte. Im Boardway versucht Nele, mit einem farbenfrohen Event dem Küstritzer Winter etwas entgegenzusetzen und stellt sich dabei ihrer lebhaften Vergangenheit als Weltenbummlerin.

SAT.1
