SAT.1Staffel 1Folge 77vom 30.04.2024
35 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 12

Während einer Laientheaterprobe wird ein Schauspieler mit einem Messer niedergestochen. Der Täter befindet sich im Raum und so beschließen die Ermittlerinnen Thomsen und Kramer, dass niemand das Theater verlassen darf. Als Chrissy erfährt, dass Jost und Lena ein Date haben, spürt sie, dass es sie nicht kalt lässt. Und auch Jost muss an eine andere Frau denken, als er auf seine Jugendliebe wartet ...

