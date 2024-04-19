Das Küstenrevier
Folge 70: Ad acta
35 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 12
Nachdem ein Krankenkassenangestellter den vermeintlichen Freitod wählt, kommen die Ermittler Ole und Tia einem unmoralischen Angebot auf die Spur und erkennen, dass der Mann nicht selbst für seinen Tod verantwortlich ist. Im Hause Bellen hängt der Haussegen schief, als Natalie herausfindet, dass Jasmin ihr Auto benutzt hat und dabei mehr als nur eine Beule verursacht hat. Das Mutter-Tochter Gespann muss zusammenhalten, um dieses Unglück durchzustehen.
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen