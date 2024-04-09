Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Schwere Geburt

SAT.1Staffel 1Folge 62vom 09.04.2024
Schwere Geburt

Folge 62: Schwere Geburt

35 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 12

Während sich Benni und sein Vater Leo annähern, hat Harry allen Grund, um an der Zuverlässigkeit seines ehemaligen Schwiegersohns zu zweifeln. Diese Abneigung führt zu allerlei Spannungen in der Familie Stein, die nur durch die Hilfe einer wahren Freundin gebrochen werden kann. Unterdessen ermittelt das Revier im Fall einer schwer verletzten Hebamme und die Ermittler müssen feststellen, dass elterliche Liebe scheinbar wirklich keine Grenzen kennt.

