Das Küstenrevier
Folge 62: Schwere Geburt
35 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 12
Während sich Benni und sein Vater Leo annähern, hat Harry allen Grund, um an der Zuverlässigkeit seines ehemaligen Schwiegersohns zu zweifeln. Diese Abneigung führt zu allerlei Spannungen in der Familie Stein, die nur durch die Hilfe einer wahren Freundin gebrochen werden kann. Unterdessen ermittelt das Revier im Fall einer schwer verletzten Hebamme und die Ermittler müssen feststellen, dass elterliche Liebe scheinbar wirklich keine Grenzen kennt.
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen