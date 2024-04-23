Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 72vom 23.04.2024
Jäger Ulf Reisig wird erschossen an seinem Hochsitz gefunden. Die Tatwaffe ist sein eigenes Gewehr und liegt direkt neben ihm. Das Kommissariat sucht nach der Person, die abgedrückt hat. Schnell wird klar, dass der Jäger sich nicht nur mit Tierschützern, sondern auch mit Bauern angelegt hat. Das Küstenrevier organisiert kurzfristig eine Geburtstagsüberraschung für Lena und in der Ankerklause steht die Bürgerversammlung an, die für Jost nicht nur beruflich wegweisend sein soll ...

