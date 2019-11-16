Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 16.11.2019: Von Amsterdam nach New York
84 Min.Folge vom 16.11.2019Ab 6
Der 33-jährige Ricky fiebert der ersten Begegnung mit Online-Liebe Melissa entgegen. Doch bevor es nach Kolumbien geht, muss er sich mit den Zweifeln von Familie und Freunden auseinandersetzen. Nachdem Darcey ihren fast 20 Jahre jüngeren Schatz in Amsterdam besucht hat, gibt es nun ein Wiedersehen in den USA, wobei die 42-Jährige insgeheim hofft, dass Jesse um ihre Hand anhält. Muttersöhnchen Paul hat seiner Amazonasprinzessin Karine bereits einen Antrag gemacht und fliegt zum zweiten Mal nach Brasilien. Doch der 34-Jährige ist besorgt: Karines Vater will sein Führungszeugnis sehen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.