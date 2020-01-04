Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 04.01.2020: Trauung oder Trennung?
89 Min.Folge vom 04.01.2020Ab 12
Nachdem Ricky nach Kolumbien gereist ist, um Melissa zu treffen, bei der schönen Latina jedoch abgeblitzt ist, hat der Amerikaner noch ein zweites Ass im Ärmel: Ximena! Auch mit ihr hatte Ricky Online-Kontakt und versucht nun sein Glück bei der zweiten Kolumbianerin. Hier stimmt die Chemie, doch als Ximena von Melissa erfährt, fühlt sie sich betrogen und verlangt Beweise, dass sie die Einzige für ihn ist. Auch Michael muss sich ins Zeug legen, um Angela wieder für sich zu gewinnen. Der 30-jährige Nigerianer hat seine 52-jährige Verlobte betrogen, schwört aber Besserung und will sie heiraten.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.