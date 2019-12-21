Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 21.12.2019: Vergebliche Liebesmüh?
88 Min.Folge vom 21.12.2019Ab 12
Bei Darcey in Connecticut ist das erste Familienessen völlig eskaliert. Ihr neuer Freund, der 24-jährige Jesse, ist stocksauer, weil die 43-Jährige seine Steaks kritisiert hat. Dabei war der Abend für den Holländer sehr wichtig, weil er bei Darceys Töchtern einen guten Eindruck machen wollte. Auch in Manila hängt der Haussegen schief: Tariks Bruder ist auf den Philippinen angekommen und hat Tariks Fast-Verlobte Hazel ins Kreuzverhör genommen, um zu erfahren, ob sie noch Kontakt zu anderen Männern hat. Nun zweifelt der 43-jährige Amerikaner, ob er Hazel wirklich einen Antrag machen soll.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.