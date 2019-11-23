Große Liebe und große ZweifelJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 23.11.2019: Große Liebe und große Zweifel
86 Min.Folge vom 23.11.2019Ab 12
Rachel aus New Mexico hat Jon vor 1,5 Jahren über eine Karaoke-App kennengelernt und fliegt nun nach England, um ihren Freund zum ersten Mal persönlich zu treffen. Doch die 33-Jährige hat nicht nur Koffer dabei, sondern auch ihre kleine Tochter Lucy. Sie will testen, ob Jon ein guter Vater wäre und hofft auf einen Antrag. Aber schon am Flughafen gibt es die erste Enttäuschung: Jon holt sie nicht ab und lässt sie alleine im Zug nach Paddington fahren. Auch Tarik aus Virginia hat eine neue Liebe: Philippinin Hazel, die er auf einer Dating-Seite kennengelernt hat. Nun ist sein Flug nach Manila gebucht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.