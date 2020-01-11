Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 11.01.2020: Sprung ins kalte Wasser
87 Min.Folge vom 11.01.2020Ab 12
Tarik aus Virginia und seine philippinische Verlobte verbringen schöne Tage am Strand, bis das Gespräch auf seine Ex-Frau kommt, die auch die Mutter seiner Tochter Ari ist. Aus Angst vor einem Sorgerechtsstreit will Tarik seine Beziehung mit der Philippinin geheim halten, doch Hazel will heiraten. Bei Jesse aus Amsterdam und seiner amerikanischen Freundin Darcey hängt der Haussegen ebenfalls schief. Seit einem Streit vor Darceys Töchtern ist die Beziehung für den 24-Jährigen nicht mehr zu retten. Doch da er nicht einfach per Textnachricht Schluss machen will, ist er nach New York geflogen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.