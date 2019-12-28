Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 28.12.2019: Die Wahrheit tut weh
88 Min.Folge vom 28.12.2019Ab 12
Am Morgen nach ihrer Trennung treffen sich Darcey und Jesse in seinem Hotel, wo der 24-Jährige seine Koffer für die Rückreise nach Amsterdam packt. Sie beschließen, es noch einmal miteinander zu versuchen, doch Jesse schafft es gerade noch in den Flieger, und so haben die zwei kaum Zeit, sich zu verabschieden. Auch bei Marta aus Wisconsin steht die Zukunft in den Sternen. Seit sich die alleinerziehende 30-jährige Striptease-Tänzerin in den attraktiven Algerier Daya via Face Book verliebt hat, macht sich ihre Mom Sorgen, weil Daya streng gläubiger Muslim ist und ihre Sprache nicht spricht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.