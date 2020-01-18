Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 18.01.2020: Ein neues Kapitel
87 Min.Folge vom 18.01.2020Ab 12
Darcey ist am Boden zerstört. Als ihr Freund Jesse extra aus Amsterdam nach New York reist, um sie zu treffen, hofft die 43-Jährige auf eine Liebeserklärung, doch das Gegenteil ist der Fall: Der 24-Jährige wollte nur persönlich mit ihr Schluss machen und überlässt der völlig aufgelösten zweifachen Mutter nun sein Hotelzimmer, damit sie in ihrem Zustand nicht nachhause fahren muss. Auch in Kolumbien war die Stimmung schon besser: Ricky und Ximena sind jetzt zwar verlobt und augenscheinlich glücklich, doch als die 27-jährige Latina eine Nachricht von Rickys Ex-Frau erhält, kippt die Stimmung sofort.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.