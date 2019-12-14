Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 14.12.2019: Tüll und Tränen
89 Min.Folge vom 14.12.2019Ab 12
Paul aus Kentucky und seine brasilianische Verlobte wollen in einer Woche heiraten. Die Zeit drängt, weil das Touristen-Visum des 34-Jährigen abläuft. Doch Karine will unbedingt ein Baby und setzt den Ehemann in spe damit unter Druck, zumal das Zusammenleben nicht wie erhofft verläuft. Die 21-Jährige verbringt ihre Tage mit Smartphone im Bett, während Paul den Haushalt schmeißt. Auch bei Ricky in Kolumbien läuft es nicht, wie geplant. Er fühlt sich sehr einsam, weil sich Melissa seit ihrem Date nicht mehr gemeldet hat und ärgert sich über das verschwendete Geld und die verschwendeten Gefühle.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.