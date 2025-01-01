Deadbeat
Folge 1: Der Ex-orzismus
23 Min.Ab 12
Kevin steckt in der Zwickmühle, als sein Schwarm Sue ihn bittet, ihr bei einem Problem mit ihrem Ex-Freund Glen behilflich zu sein. Wenig später kommen sich Sue und Glen wieder näher, während der enttäuschte Kevin das junge Glück mit allen Mitteln zu sabotieren versucht. Als Glen unerwartet stirbt, sieht Kevin seine große Chance gekommen, endlich bei Sue zu landen. Doch plötzlich taucht Glen als Geist wieder auf ...
Deadbeat
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited