Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deadbeat

Party-Geister

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 3
Party-Geister

Party-GeisterJetzt kostenlos streamen

Deadbeat

Folge 3: Party-Geister

22 Min.Ab 12

Kevin arbeitet mittlerweile für Chamomile, und Sue langweilt sich derweil. Kurzerhand schlägt er ihr vor, neue (Geister-)Freunde zu finden. Tatsächlich lernt sie schon bald Millie kennen, mit der sie sich die Zeit vertreibt. Kevin ist währenddessen mit einem Teenager-Geist namens Sarah beschäftigt. Er ist bald völlig genervt, denn Sarah ist ein durchgeknallter Party-Geist, der ihn rund um die Uhr auf Trab hält.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Deadbeat
MOVIESPHERE
Deadbeat

Deadbeat

Alle 3 Staffeln und Folgen