Folge 2: Der gnadenlose Kritiker
22 Min.Ab 12
Kevin und Sue sind mittlerweile ein Paar. Allerdings läuft die Beziehung nicht so, wie es Kevin gern hätte. Er beschließt, sie mit einem Essen zu bezirzen. Es trifft sich gut, dass ihn ein Restaurantbesitzer beauftragt, dessen Etablissement "Rostiger Bunsenbrenner" von Geistern zu befreien. Dort trifft Kevin auf Christopher, den ehemaligen Koch, der nicht ins Licht gehen kann, bevor die einzige negative Kritik, die er je erhalten hat, geändert wird. Ein kniffliger Auftrag ...
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited