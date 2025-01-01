Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kugelfisch-Job

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 7
Folge 7: Der Kugelfisch-Job

22 Min.Ab 12

Eines Tages steht plötzlich TJ, ein alter Freund, vor Kevins Tür und bittet ihn um Hilfe, da es in seiner Wohnung spukt. Kevin trifft dort auf Akira, den Geist eines Japaners, der so beschämt von der Berufswahl seiner Tochter ist, dass er nicht ins Licht gehen kann. Sie ist Sushimeisterin, was nach japanischer Tradition nicht geht, weil die Hände von Frauen angeblich zu warm sind. Um ihrem Vater das Gegenteil zu beweisen, soll sie einen Kugelfisch zubereiten.

