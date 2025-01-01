Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deadbeat

Der Stripper-Cop

Staffel 2Folge 11
Der Stripper-Cop

Deadbeat

Folge 11: Der Stripper-Cop

22 Min.Ab 12

Roofie wurde verhaftet. Um seinen Freund so schnell wie möglich aus dem Gefängnis herauszubekommen, verkleidet sich Kevin als Polizist. Auf dem Revier trifft er auf einen Geist namens Max, einen Polizisten, der bei einen Motoradunfall starb. Er war zu Lebzeiten auf der Jagd nach einem Serien-Exhibitionisten, der die Reaktionen seiner Opfer immer auf einem Polaroid-Foto festhielt. Kevin und Max machen sich gemeinsam auf die Suche nach dem Täter ...

Deadbeat
Deadbeat

Deadbeat

