Folge 12: Die geheime Bruderschaft
22 Min.Ab 12
Kevin bekommt Besuch von einem Geist namens Gary. Er war zu Lebzeiten Teil einer geheimen Weihnachtsmann-Bruderschaft. Gary bittet Kevin, ein Geschenk an die Bruderschaft zu überbringen. Damit möchte er seinen Santa-Bruder Bill bloßstellen, dem er seine größte Schmach als Weihnachtsmann zu verdanken hat. Um diesen Auftrag auszuführen, muss Kevin zunächst Teil der Bruderschaft werden; die Prüfungen haben es jedoch in sich ...
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited