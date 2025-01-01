Deadbeat
Folge 5: Der Sektenguru
22 Min.Ab 12
Chamomiles Premierenparty steht bevor; dafür lässt sie sich die Haare bei ihrem Friseur Giuseppe stylen. Kevin begegnet dabei einer Gruppe von Geistern, die ihm erzählen, dass Giuseppe ein ehemaliger Sektenführer ist, der seine Anhänger überredet hat, ihm ihr ganzes Geld zu geben, um dann Massenselbstmord zu begehen. Kevin ist mit dieser Information zunächst überfordert ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deadbeat
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited