Deadbeat
Folge 6: Der Fall der Fälle
22 Min.Ab 12
Kevins neuer Auftrag führt ihn an eine Grundschule. Dort trifft er auf den alten Hausmeistergeist Will. Dieser wittert eine Verschwörung innerhalb der Schulmauern, und Kevin nimmt die Ermittlungen auf. Wenig später trifft Kevin auf zwei Mitarbeiter von "Fernsehwelt". Die beiden unterbreiten ihm ein unglaubliches Angebot.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deadbeat
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited