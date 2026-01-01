Grünberg und Kuhnt
1 StaffelAb 12
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Grünberg und Kuhnt
Tatort Duisburg: In der neuen Polizei-Ermittler-Serie "Grünberg und Kuhnt" klären Kriminalhauptkommissarin Lara Grünberg und Kriminalhauptkommissar Bernie Kuhnt gemeinsam mit ihren Kollegen Sina Peters, Thomas Bossmann, Vicky Sommer und Christian König als Ermittler der Mordkommission Tötungsdelikte auf. Kuhnt und Grünberg sind bereits bekannt aus den SAT.1-Crime-Klassikern "Niedrig und Kuhnt" und "Die Ruhrpottwache".
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1
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