Der Fahnder
Folge 1: Vaterliebe
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Fabers ehemaliger Vorgesetzter bei der Bundeswehr bittet um Hilfe. Er befürchtet, dass seine Tochter Saskia über ihren Freund Charly in die Drogenszene abrutscht. Faber hat seine Zweifel und hält Ingo zunächst nur für einen überängstlichen Vater. Aber Ingo behält recht und Faber kann schließlich über Charly einen jungen Mann, fest machen, der in seinem Privatlabor synthetische Drogen herstellt.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup