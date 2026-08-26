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Der Fahnder

Vaterliebe

ARD PlusStaffel 5Folge 1vom 26.08.2026
Vaterliebe

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Der Fahnder

Folge 1: Vaterliebe

50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Fabers ehemaliger Vorgesetzter bei der Bundeswehr bittet um Hilfe. Er befürchtet, dass seine Tochter Saskia über ihren Freund Charly in die Drogenszene abrutscht. Faber hat seine Zweifel und hält Ingo zunächst nur für einen überängstlichen Vater. Aber Ingo behält recht und Faber kann schließlich über Charly einen jungen Mann, fest machen, der in seinem Privatlabor synthetische Drogen herstellt.

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