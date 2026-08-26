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Der Fahnder

Verhör am Sonntag

ARD PlusStaffel 5Folge 6vom 26.08.2026
Verhör am Sonntag

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Der Fahnder

Folge 6: Verhör am Sonntag

50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Eine junge Frau gibt zu Protokoll, ihr Mann habe sich das Leben genommen. Faber stellt fest, dass der Suizid schon 24 Stunden zurückliegt, und diese Zeitspanne fehlt anscheinend in Veras Gedächtnis. Sie verwickelt sich immer mehr in Widersprüche und Faber beginnt, an der Selbstmordtheorie zu zweifeln.

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