Der Fahnder
Folge 6: Verhör am Sonntag
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Eine junge Frau gibt zu Protokoll, ihr Mann habe sich das Leben genommen. Faber stellt fest, dass der Suizid schon 24 Stunden zurückliegt, und diese Zeitspanne fehlt anscheinend in Veras Gedächtnis. Sie verwickelt sich immer mehr in Widersprüche und Faber beginnt, an der Selbstmordtheorie zu zweifeln.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup