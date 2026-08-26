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Der Fahnder

Nachtwache

ARD PlusStaffel 5Folge 8vom 26.08.2026
Nachtwache

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Der Fahnder

Folge 8: Nachtwache

51 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Auf Reno Deleeb, Zeugin in einem Drogenprozess, ist ein Mordanschlag verübt worden. Faber bewacht daraufhin die junge Frau, und Max ist dem mutmaßlichen Killer auf der Spur. Aber Max verliert die Fährte und informiert Faber. Als sich kurz darauf jemand Zugang zu Fabers Versteck verschafft und einen Brand legt, gerät Reno in Panik.

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