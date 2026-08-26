Der Fahnder
Folge 8: Nachtwache
51 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Auf Reno Deleeb, Zeugin in einem Drogenprozess, ist ein Mordanschlag verübt worden. Faber bewacht daraufhin die junge Frau, und Max ist dem mutmaßlichen Killer auf der Spur. Aber Max verliert die Fährte und informiert Faber. Als sich kurz darauf jemand Zugang zu Fabers Versteck verschafft und einen Brand legt, gerät Reno in Panik.
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup